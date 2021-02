Jesus reclama penálti sobre Rafa e assume equipa marcada por "ansiedade" e "intranquilidade"

Para lá de falar da falta de eficácia do Benfica, Jorge Jesus assumiu que a equipa da Luz passa por um momento de "ansiedade" e "intranquilidade" perante os recentes resultados. Por outro lado, o técnico encarnado apontou ainda erros da equipa de arbitragem, nomeadamente um penálti por marcar sobre Rafa.





"É um pouco isso. Ansiedade... Na hora de decidir não estamos a decidir bem, estamos a fazer rapidamente, sem pensar qual a melhor decisão. Tanto assim que falhámos finalizações na zona da penalidade. Há alguma intranquilidade para fazer golo. A equipa joga com ansiedade e pressão. É algo habitual no Benfica. Nós andamos atrás dos nossos adversários, sabemos que é importante não perder pontos e tudo isso traz uma carga acrescida para a equipa, acabando por, em momentos fáceis, não fazer golo", apontou, à SportTV.Questionado sobre a falta de vitórias fora de portas, JJ assume o mau momento mas lembra que as águias também não perdem. "Fora de casa torna-se mais difícil, mas também é verdade que não perdemos. A equipa voltou a criar, no futebol quem ganha é quem faz golos. O Benfica criou várias oportunidades de golo... Não sei se já disse, mas há uma grande penalidade sobre o Rafa na primeira parte. Tudo isso, juntando as nossas decisões dentro da área, não fazendo golo, acresce num sentido de ansiedade e intranquilidade".Quanto à luta pelo título, o técnico das águias não atira a toalha ao chão. "Não é miragem, mas cada vez está mais difícil. Se vencesse, se fizéssemos o nosso trabalho em função do que produzimos, como fizemos no último jogo... Hoje ainda mais, mas a equipa não consegue meter a bola na baliza com situações, algumas delas fáceis para fazer. Mas o que podemos fazer? É trabalhando, ir à procura de que a equipa fique mais tranquila para que consiga fazer o que trabalha, Consegue criar, chegar à grande área, mas depois tem a dificuldade em meter a bola dentro do golo", finalizou.