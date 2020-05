Jesus recorda o dia em que pediu Jonas: «Para que é que queres um jogador dessa idade...?»

Jorge Jesus foi um dos principais responsáveis pela contratação de Jonas, já em setembro de 2014. Na altura, o técnico não esconde que Luís Filipe Vieira o questionou sobre a decisão. "Quando pedi o Jonas ao presidente ele já estava na casa dos 30 anos. E lembro-me de ele me perguntar o porquê de querer um jogador dessa idade. Eu respondi: 'presidente, pode não dar retorno financeiro, mas desportivo, dará", explicou o técnico português, elogiando o avançado. "Jonas tinha muita mobilidade, mas sendo um pensador do jogo. Foi dos melhores jogadores que treinei", considerou.





Sobre a melhor dupla da frente que treinou no Benfica, JJ enumera... várias. "A dupla que se completava melhor era Jonas e Lima. A que tinha mais velocidade de jogo era Lima e Rodrigo. Estas duas são completamente diferentes da de Cardozo e Saviola. Essa tinha dois jogadores tecnicamente evoluídos mas nenhum era rápido. As outras duas duplas sabiam puxar o contra-golpe coletivo e individual, vincou o amadorense, de 65 anos, à BTV.Na defesa, o técnico escolhe Garay e Luisão. "David Luiz, na altura em que jogava com Luisão, era ainda um jovem, com muito potencial. Garay e Luisão como dupla entendiam-se melhor coletivamente. Individualmente, Luisão e David luiz era a mais forte. Garay e Luisão jogavam de olhos de fechados. O Garay tinha mais experiência e conhecimento do jogo do que o David Luiz naquela altura. O Jrdel vinha do Olhanense e estava a aprender", explicou JJ.