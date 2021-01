Jesus revela o que disse a Abel sobre a Libertadores: «Já que eu não posso estar no Maracanã...»

Abel Ferreira levou o 'seu' Palmeiras à final da Libertadores - prova que Jorge Jesus conquistou ao serviço do Flamengo - onde irá defrontar o Santos, equipa na qual alinha Lucas Veríssimo, central já garantido pelo Benfica. Questionado sobre esta final que será disputada no próximo dia 30, no Estádio Maracanã, o agora treinador do Benfica revelou já ter conversado com Abel.





"Ter o Abel na final não é nada de novo. Tive oportunidade de falar com ele antes de ele eliminar o River e disse-lhe que gostava de ter outro português no Maracanã, já que eu não posso lá estar", afirmou JJ esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto (amanhã, 21 horas).