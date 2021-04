Jesus revela que Darwin tem jogado limitado: «É um problema que todos os jogadores têm»

Numa noite de goleada, Jorge Jesus viu ainda Darwin Nuñez quebrar um longo jejum de golos (de dois meses), que celebrou de forma emocionada. Questionado sobre o momento, o técnico do Benfica enalteceu as qualidades humanas e como profissional do uruguaio e revelou que o seu pupilo há várias semanas que joga limitado.





"É um menino muito humilde, tem 21 anos. O Benfica é um salto muito grande para ele, mas não deixa de ter uma grande qualidade. Foi isso que fez nas primeiras jornadas. Depois teve uma lesão, que ainda tem, que o incomoda um pouco nalguns movimentos de velocidade e travagem. Está a melhorar. Tirou-lhe confiança, não tendo jogado ficou confuso, mas a pouco e pouco vai passar. É um problema que todos os jogadores têm. Nada de grave, mas que ainda lhe tira movimentos de rotação e velocidade. Jogando 20 a 30 minutos, começando a jogar mais, vai voltar ao mesmo, pois tem umas qualidades muito fortes", elogiou, à SportTV.Voltando à análise ao jogo, Jesus revelou ainda aquilo que disse aos seus jogadores ao intervalo. "Há momentos do jogo, e face ao nosso sistema, precisamos de circular a bola mais rápido para que tenhámos largura. O adversário com menos um não tem tempo para fechar o espaço. Os jogadores do Benfica ofensivamente a qualquer momento podem marcar, estão fortes e confiantes. Fizeram algumas jogadas muito bonitas, como tinham feito com o Marítimo. Nesse jogo ganhámos 1-0, mas podíamos ter ganho por 4 ou 5. Mas como em Portugal a análise é feita pelo score e não pelo que jogas... Os golos representam muito numa equipa, mas às vezes não ganhas por muitos e fazes grandes exibições. De onze para onze controlas mais o jogo. Com mais um jogador, o risco compensa e por isso tens de ir à procura de mais golos. Foi isso que passei à equipa ao intervalo, pois esta equipa ia ter dificiuldades se metêssemos velocidade e qualidade. E foi isso. Boas jogadas, o guarda-redes do Paços tirou três golos ao Benfica e dei-lhe os parabéns. Agora é pensar no próximo jogo"