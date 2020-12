Jesus revela que há dois jogadores em dúvida e uma baixa certa no Benfica para a Supertaça

Questionado sobre as possíveis ausências do FC Porto, Jorge Jesus desvalorizou e revelou que o próprio Benfica tem algumas dores de cabeça e até há uma baixa já certa para o duelo da Supertaça Cândido de Oliveira





"Amanhã não joga o Gabriel. Não sei se o Otamendi vai jogar. São dois jogadores que normalmente jogam. Depois não sei se o Rafa joga ou não. Estes três também são importantes para nós. Estou preocupado com os meus, os do FC Porto não me importam. É-me igual! Um sei que não vou ter, o Gabriel, os outros vamos ver", assumiu o técnico do Benfica, em declarações ao Canal 11.