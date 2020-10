Jesus: «Rúben Semedo quer vir trabalhar comigo mas o Olympiacos pôs as fichas todas na mesa»

Jorge Semedo assumiu este sábado o interesse de Rúben Semedo em vir jogar para o Benfica. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense (amanhã, 18h30), o treinador do Benfica lamentou que o Olympiacos tenha colocado "todas as fichas na mesa" para dificultar o negócio.





"É um dos jogadores que era prioridade do Benfica. Porque é português. Porque já trabalhou comigo um ano. Portanto, como sabem, há um limite de inscrição nas ligas europeias. O Rúben saiu e entrou um estrangeiro. O outro fator é a sua qualidade. Está mais jogador, tenho visto os jogos do Olympiacos... Ele está na seleção, mais ano menos ano vai ser o titular. Não tenho muita esperança. O Olympiacos percebeu que estávamos muito interessados e quis pôr as fichas todas na mesa. Ou eles tiram as fichas e pode ser uma hipótese.... O jogador quer vir para Portugal e para o Benfica, quer trabalhar comigo".