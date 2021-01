Jesus: «Se eu tivesse a certeza que a pandemia parava assim que o futebol parasse... teria sido já ontem!»

Jorge Jesus abordou este domingo o número de casos positivos de covid-19 no plantel. "Dez jogadores é muita gente", começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional (amanhã, 17H30),





"Temos de trabalhar com os jogadores que temos, acreditamos em todas as possibilidades e qualidades dos jogadores: 10 jogadores é muita gente, mais a equipa técnica... Mas estamos confiantes e os que jogarem têm de dar o melhor de si, por eles e pelos que estão em casa. Esperamos que o Benfica consiga dentro do possível um ritmo alto de forma a corresponder às dificuldades que o Nacional nos possa colocar e criar situações de golo", afirmou.E prosseguiu: "Se eu tivesse a certeza que o futebol parava e a partir daí, a pandemia fica controlava... Era da opinião que o futebol devia parar já. Mas não é por esse motivo que está a acontecer tantos problemas de Covid. Se eu tivesse a certeza absoluta que a pandemia parava assim que o futebol parasse, não era hoje, era já ontem. Não é por aí..."