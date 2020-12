Jesus: «Só há uma equipa que joga melhor futebol em Portugal do que o Benfica: a que está em 1.º»

Questionado sobre se o Benfica joga pior do que os outros candidatos ao título, Jorge Jesus foi taxativo.





"Só há uma equipa que joga melhor futebol em Portugal do que o Benfica, é a que está em primeiro. Isso é que determina, quem chegar à frente e for campeão é que joga melhor. Isso é conversa da treta. Jogo falado é uma coisa, jogo treinado e jogado é outra coisa, que é só para alguns, jogadores e treinadores. Quem está em primeiro não joga melhor do que o 2.º? E o 2.º do terceiro? Agora há que saber definir as coisas", afirmou este sábado na antevisão ao encontro de amanhã com o Gil Vicente (17H30).