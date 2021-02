Jesus sobre Lucas Veríssimo: «Demonstrou que tem qualidade e que podemos contar com ele»

Lucas Veríssimo estreou-se esta quinta-feira com a camisola do Benfica e logo como titular no empate das águias diante da Arsenal, para a Liga Europa. No final do encontro, o técnico Jorge Jesus mostrou-se muito satisfeito com a exibição do defesa-central brasileiro.





"Demonstrou, no primeiro jogo que faz, que é um excelente jogador. Fisicamente ainda não estava pronto e eu já sabia, por isso teve de sair. Se tivéssemos de jogar com uma estrutura de dois tinha ainda mais dificuldades. É muito forte por cima, tem boa saída de bola e é muito forte no um-para-um. Contra uma equipa como o Arsenal demonstrou que é um jogador de qualidade e que podemos contar com ele", explicou Jorge Jesus, em declarações à SIC.