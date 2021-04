Jesus sobre o título: «Não podemos fingir que somos cegos nem vou estar a vender banha da cobra»

Jorge Jesus não escondeu que a conquista do título de Campeão Nacional está mais difícil depois da derrota sofrida em casa, diante do Gil Vicente, na anterior jornada da Liga NOS.





Em declarações em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Portimonense, o treinador do Benfica assumiu ainda que a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada, ou seja, o segundo lugar, e a conquista da Taça de Portugal (que ainda será disputada) não salvam a temporada."Sinto mais difícil [a conquista do título]. Agora, a pressão é sempre a mesma. Um clube que tem sede de ganhar, como é o caso do Benfica, que neste ano não está a fazer um campeonato como eu e os benfiquistas estaríamos a pensar. Mas é assim, não é nada que eu já não tenha passado neste clube.""Não podemos fingir que somos cegos. Eu assumo as minhas responsabilidades, não fujo a nenhuma pergunta. Faltam 21 pontos, o Sporting tem 12 de avanço. Matematicamente é possível, mas é quase impossível. Não vou estar a vender banha da cobra. Isto não são as histórias da Carochinha. Sabemos que tanto para o FC Porto como para o Benfica vai ser muito duro, alguém vai continuar a perder pontos. Como eu disse na minha primeira intervenção, está difícil ganhar pontos. Principalmente nesta segunda volta.""Não é impossível. Não tem nada a ver. Para mim, se o Benfica ganhar a Taça de Portugal e ficar diretamente apurado na Champions continua a não ser uma boa época. Os meus últimos anos no Benfica foi a ganhar tudo. Para mim, o segundo lugar e a Taça de Portugal são objetivos que não me satisfazem", terminou.