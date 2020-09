Jhonder Cádiz oficializado na MLS por empréstimo do Benfica

O Nashville SC, emblema da Major League Soccer, dos Estados Unidos da América, anunciou esta quarta-feira a contratação de Jhonder Cádiz. O avançado venezuelano, de 25 anos, é cedido pelo Benfica num empréstimo de um ano.





O clube do Tennesse deve ficar com uma cláusula de opção de compra no valor de três milhões de euros."Estou muito animado para ingressar no Nashville SC e fazer parte deste ano inaugural do clube. Estou incrivelmente motivado para mostrar o meu jogo em Nashville e na Major League Soccer e ajudar o clube a alcançar todas as metas em 2020 e além", afirmou Cádiz em declarações ao site do Nashville SC.