Jiménez: «Castillo? O América tem avançados suficientes»

Raúl Jiménez pensa que o América não precisa de contratar Nicolás Castillo ao Benfica. O avançado, que está cedido pelas águias ao Wolverhampton, acredita que o clube mexicano está bem servido de atacantes."Castillo? Acho que o Henry Martín mostrou bons indicadores, fez golos importantes... O América é um clube que tem de ajudar no desenvolvimento do futebol mexicano... Acho que têm avançados suficientes para cobrir a posição", referiu no programa Fútbol Picante.O avançado também falou do seu futuro: "Estou emprestado com opção de compra. Sei o que tem saído na imprensa. Até ao último dia de junho acho que podem acionar a opção de compra. É esperar e ver o que acontece. Se gostava de ficar? Adaptei-me muito bem dentro e fora do relvado. Estou muito feliz aqui".O mexicano abordou ainda da competição em Inglaterra, que admite estar num nível superior às de Portugal e Espanha: "Tive oportuniade de jogar em Espanha e Portugal, duas grandes ligas, mas aqui a competição é maior. Todos podem ganhar a todos. Não é como em Portugal, onde que há Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Sporting e depois há os outros. Ou em Espanha, onde há Barcelona, Atlético Madrid e Real Madrid. Aqui há muito equilíbrio".