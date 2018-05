Raúl Jiménez mostrou-se satisfeito com a temporada que realizou ao serviço do Benfica. O jogador mexicano reconheceu, no aeroporto de Lisboa, que é feliz em Portugal."Estou contente pela época que fiz, tenho contrato com o Benfica e sou muito feliz aqui", referiu o médio, que vai defender as cores do México na Rússia. "Agora vou pensar no Mundial. Espero que o México seja campeão do Mundo."

Autor: Valter Marques