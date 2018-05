Já integrado nos trabalhos da seleção do México, que prepara a participação no Mundial, Raúl Jiménez é notícia por estes dias pelo facto de não ter a continuidade na Luz assegurada. Segundo a edição de ontem do diário mexicano ‘El Universal’, que cita fonte próxima dos encarnados, o avançado, de 27 anos, está na lista de transferíveis durante o verão, mas a SAD liderada por Luís Filipe Vieira só está disponível para abrir mão do camisola 9 a troco de uma quantia a rondar os 50 milhões de euros.Com oito golos marcados em 43 jogos durante a última temporada, Raúl Jiménez chegou a ser decisivo em alguns encontros na reta final do campeonato. No entanto, caso chegue à Luz uma boa proposta, os responsáveis encarnados não vão hesitar no que diz respeito a uma venda.O internacional mexicano, recorde-se, é o jogador mais caro da história do Benfica. Contratado ao Atlético Madrid, a totalidade do passe de Raúl Jiménez custou, a Luís Filipe Vieira e seus pares, 22 milhões de euros.