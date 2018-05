Benfica ativo no mercado: os seis reforços já garantidos

O Benfica garantiu a contratação de João Amaral ao V. Setúbal. Segundoapurou, o avançado, de 26 anos, assinou por quatro temporadas e deverá ser apresentado na Luz ainda esta quarta-feira, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. As águias adquiriram o que faltava do passe do jogador, que deixa assim o Bonfim após duas épocas.O futebolista, que alinha também nas alas, marcou 9 golos em 41 jogos disputados disputados esta época em todas as competições ao serviço do emblema sadino.Refira-se que a presença de João Amaral no plantel encarnado em 2018/19 não é ainda uma certeza.

Autores: Francisco Laranjeira e João Socorro Viegas