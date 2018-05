João Amaral foi anunciado esta terça-feira como reforço do Benfica para as próximas três temporadas e agradeceu às águias "por estar oportunidade única e linda na vida"."Agora sim!! Chegou o dia, chegou o dia que ultrapassa o dia em que me tornei profissional de futebol!! Assinar por um dos três grandes e ainda mais poder um dia vestir o manto sagrado!!", começou por escrever na conta pessoal de Instagram, onde não esqueceu o trajeto no V. Setúbal onde jogou as últimas duas temporadas. "Quero agradecer do fundo do coração à instituição Vitória Futebol Clube e aos incríveis e únicos adeptos sadinos por me terem recebido da forma calorosa que me receberam e por todo o carinho incrível que recebi até hoje!! A eles peço compreensão e quero que saibam que nunca vos esquecerei. Vocês são a força do Vitória e isso ninguém vos tira!! E sem poder dizer muitas mais palavras porque já não tenho palavras para vos agradecer, obrigado por tudo do fundo do coração!! É uma coisa podem ter a certeza: serei mais um sadino a torcer por vocês e desejo o melhor para esse clube que não é grande é enorme!! Obrigado", pode ainda ler-se.Por fim, o avançado, de 26 anos, garantiu que apenas pode prometer duas coisas: "Muito trabalho e dedicação a este enorme clube que um dia poderei carregar o peso deste símbolo ao peito!!"

Autor: Flávio Miguel Silva