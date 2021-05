João Cancelo: «Gostava de acabar no Benfica»

Em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', João Cancelo fez juras de amor ao Benfica e expressou que gostava de terminar a carreira na Luz.





"Gostava de acabar no Benfica. É a equipa onde comecei a jogar de forma séria e o clube que sempre apoiei. Sou benfiquista de coração. Espero um dia voltar a vestir aquela camisola. Por agora, estou a desfrutar no Manchester City", referiu o lateral-direito, de 26 anos, que fez apenas dois jogos oficiais pela equipa principal das águias. Em 2014, foi vendido ao Valencia por 15 milhões de euros.O internacional português prepara-se para defrontar o Chelsea na final da Liga dos Campeões, no sábado, no Estádio do Dragão, e só pensa em erguer o troféu. "Jogar a final em Portugal é um marco histórico que me enche de orgulho, mas nesta altura não é suficiente. Vais para o campo e tens de ganhar. Vai ser um grande desafio. Imagino que vá haver equilíbrio, luta e sofrimento", descreveu.O lateral formado no Seixal deixou ainda rasgados elogios a Pep Guardiola. "É um perfecionista, muito sofisticado e com atenção ao detalhe. Trabalhar com ele significa melhorar todos os dias. É um estímulo contínuo, tem uma energia inesgotável. Os resultados compensam todos os esforços que fazemos", frisou.Depois da Liga dos Campeões, Cancelo junta-se aos colegas na Seleção Nacional e o lateral falou de Cristiano Ronaldo, com quem jogou na Juventus. "Falarei apenas do jogador e do que representa para o meu país: uma herança e um exemplo de profissionalismo. Jogar com ele na Seleção é um privilégio", enalteceu.