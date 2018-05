Continuar a ler

Durante a cerimónia de apresentação do projeto "Faz da tua Escola um viveiro", o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, sublinhou que esta iniciativa pretende preparar os mais jovens para a prevenção e para a reflorestação."Sendo as crianças a nossa principal prioridade, é com orgulho que lançamos um projeto de educação ambiental", realçou o líder do clube de Lisboa, que falava durante o evento, que decorreu em Castanheira de Pera, um dos concelhos mais afetados pelo grande incêndio de Pedrógão Grande e terra natal do jogador benfiquista João Carvalho.O projeto abrange escolas da primária de 16 municípios fortemente afetados pelos incêndios de 2017, envolvendo cerca de seis mil alunos.Segundo Luís Filipe Vieira, é esperada uma grande ação de plantio, no âmbito do projeto, em 23 de novembro, Dia da Floresta Autóctone, em que serão plantadas 18 mil árvores, a maioria carvalhos.