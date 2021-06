João Conceição assina contrato profissional com o Benfica

O Benfica anunciou esta segunda-feira que assinou contrato profisional com João Conceição. O lateral-direito, de 16 anos, está no primeiro ano de juvenil e leva já sete temporadas de águia ao peito, contando ainda com passagens por Ferreiras, Louletano e CFT Algarve.





João Conceição é internacional pelas seleções jovens de Portugal: conta duas presenças nos Sub-16 e três nos Sub-15. Esta época, o defesa soma um jogo e um golo apontado pelo Benfica no Torneio Nacional de Sub-17."É um orgulho enorme assinar contrato profissional por este grande clube! Vou continuar a dar tudo em campo. O meu objetivo é chegar à equipa principal e poder jogar na Champions", disse o jovem jogador, em declarações ao site do clube.