João de Deus despede-se do Flamengo: «Sem o meu treinador os sorrisos não seriam possíveis»

João de Deus vai integrar a equipa técnica de Jorge Jesus no Benfica. O técnico-adjunto português publicou uma mensagem de despedida do Flamengo onde passou os últimos 13 meses e conquistou seis troféus.





"Chegou pois a hora de me despedir! Despeço-me do Clube de Regatas do Flamengo, de toda a 'nação' e do mítico Maracanã. A mim sempre me ensinaram que na hora da despedida não há espaço a tristezas nem lamentos, há espaço sim para recordar o que vivemos e com quem partilhámos o que vivemos. Publicamente quero deixar uma palavra de agradecimento a todos sem exceção que, dia após dia, com uma ação um gesto ou uma simples palavra, me deram a força para tentar dentro das minhas possibilidades, ser melhor. Aos jogadores por tudo o que fizeram dentro do campo e pela amizade que tiveram para comigo fora dele. Por fim, ao meu treinador, porque sem ele todos os sorrisos e conquistas evidenciados nestas fotos, não teriam sido possíveis", pode ler-se na mensagem partilhada na conta pessoal de Instagram.