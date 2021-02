João de Deus e as contas do título: «Vamos acreditar enquanto for possível»

Na primeira reação à derrota em Alvalade frente ao Sporting, João de Deus, que voltou a orientar a equipa do Benfica face à ausência de Jorge Jesus, considerou que o dérbi foi equilibrado e que ninguém esperava um golo nos minutos finais.





"Um jogo muito equilibrado, com muitos duelos, muita intensidade e nem sempre bem jogado. Sobretudo um jogo equilibrado, que se resolve no fim, já depois dos 90. Quando não esperávamos perder e o Sporting não esperava ganhar. Isto é o resumo que faço. Duas equipas competitivas e acabámos por perder já depois dos 90 e isso custa-nos mais", afirmou o técnico, à Sport TV."Queríamos estar consistentes, encaixar no adversário quando não tivéssemos bola. Queríamos também aproveitar o posicionamento dos jogadores da frente, o Cervi, o Rafa e o Darwin, aproveitar a profundidade e criar desequilíbrios na defesa do Sporting. Foi essa a estratégia, mas faltou-nos clarividência na zona de definição. É mesmo assim. Há que continuar a trabalhar. Não acabou para nós e vamos continuar a trabalhar. Vamos melhorar e dar muitas alegrias aos nossos adeptos.""Claro que acreditamos e vamos acreditar enquanto for possível. Ninguém vai desistir neste grupo até que todas as possibilidades estejam esgotadas.""Obviamente que sentimos muito a falta do nosso chefe, mas isso não é desculpa. É evidente que temos um líder que é uma pessoa extremamente carismática e que tem um grande poder sobre o grupo. Logicamente estando privado dele, também nos ressentimos."