João de Deus: «Se tivéssemos vencido por 5-0 faziam-me essa pergunta? Perguntem ao Rui Costa»

João de Deus considera que ao Benfica apenas faltou marcar, no empate de hoje (0-0) com o V. Guimarães, e que não faltou empenho. Questionado sobre as declarações de Rui Costa, que afirmou que "quem não estiver em condições para assumir a responsabilidade não irá fazer parte do grupo", o adjunto de Jorge Jesus remeteu a questão para o vice-presidente das águias.





"Deixem-me fazer-lhe uma pergunta. Se tivéssemos vencido por 4-0 ou 5-0, o que era provável, fazia-me essa pergunta? Tem de perguntar ao Rui Costa a quem é que ele se referia, não a mim. A equipa lutou e merecia ter ganhado, mas nem sempre se conseguem os objetivos. Agora, acusar jogadores de falta de empenho hoje? Os jogadores saíram exaustos, queriam muito vencer, mas falhámos na finalização", referiu João de Deus na conferência de análise ao encontro.