João Félix ainda vai ter de esperar

João Félix foi lançado por Rui Vitória à entrada para os últimos 10 minutos do encontro com o PAOK e, apesar de ter estado pouco tempo em campo, mostrou-se em bom plano, tendo mesmo criado duas oportunidades claras de golo: primeiro, colocou Ferreyra na cara de Paschalakis, mas o avançado desperdiçou; depois, aos 90'+3, rematou rasteiro e cruzado e a bola passou muito perto do poste. Ainda assim, o criativo, de apenas 18 anos, terá de ser paciente e esperar por uma oportunidade.Diante do Sporting, Rui Vitória não deverá fazer muitas mudanças relativamente ao encontro com o PAOK, sendo que a entrada de Salvio no onze poderá mesmo ser a única. Félix, refira-se, tem sido utilizado por Rui Vitória no lado esquerdo do ataque, posição que tem Cervi como 'patrão' e para a qual há mais alternativas, como Rafa ou Zivkovic.