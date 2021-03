João Félix: «Antes do jogo com o Eintracht ouvi no balneário do Benfica comentários que não gostei»

João Félix contou numa entrevista à revista 'World Soccer' que o hat-trick que marcou ao Eintracht Frankfurt ao serviço do Benfica foi um dos momentos mais especiais da sua carreira. O agora jogador do Atlético Madrid explicou que dias antes tinha ouvido algo no balneário dos encarnados que não gostou.





"O Benfica jogou com o Eintracht Frankfurt na Liga Europa e eu fiz um hat-trick. O terceiro golo foi muito especial para mim porque dois dias antes ouvi no balneário comentários que não gostei. Aborreceu-me muito, por isso aquele hat-trick passados dois dias foi como um enorme peso a ser levantado dos meus ombros. Vou recordar para sempre aquele golo e o que significou para mim naquele momento", explicou o internacional português.Félix reconhece que o preço que o Atlético Madrid pagou pela sua transferência traz alguma pressão. "Quando há tanto dinheiro envolvido há sempre muito falatório na imprensa e com isso chega também a pressão. Sei que há muita responsabilidade ao jogar num clube como o Atlético Madrid, por isso coloco a responsabilidade em mim próprio, de forma a fazer o melhor possível", explicou.Depois, falou da sua integração nos colchoneros. "No futebol nada é oferecido, é preciso trabalhar muito para se ser recompensado. A primeira época foi novidade para mim, num novo campeonato, mas sabia que tinha de trabalhar para receber a tal recompensa e mostrar aquilo que sou capaz. O treinador e todos os meus companheiros de equipa ajudaram-me muito."