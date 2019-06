João Félix: At. Madrid determinado em fechar "a operação mais importante da sua história"

João Félix está mesmo de saída do Benfica como Record adianta esta segunda-feira. O Atlético Madrid é o destino mais provável mas o jovem craque ainda pode viajar para Manchester para se juntar ao City de Guardiola. O interesse colchonero no jogador das águias merece grande destaque na imprensa de Madrid."Há otimismo mas também cautela. Vivem-se horas decisivivas para que o Atlético, segundo se reconhece no seio do clube, feche a 'operação mais importante da sua história", com um valor sem precedentes por um jogador que ainda nem cumpriu 20 anos", pode ler-se no 'As'.A 'Marca' também reforça as pretensões do Atlético Madrid em contratar João Félix, falando na "contratação mais cara da sua história".