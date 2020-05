João Félix e a festa da reconquista: «Lembro-me de cada momento e abraço... foi inexplicável»

João Félix recordou, esta segunda-feira, em declarações à BTV, a conquista do campeonato nacional da última temporada ao serviço do Benfica.

O agora avançado do Atlético Madrid diz não esquecer cada momento da festa que teve início no relvado do Estádio da Luz, após bater (4-1) o Santa Clara, e que se seguiu até ao Marquês de Pombal e confessou ainda manter contacto com alguns dos seus ex-companheiros, com Luís Filipe Vieira e até com Bruno Lage.

Onde estavas a esta hora [o ano passado]?

"A esta hora devia estar a festejar. Devia ter acabado o jogo. Estava no relvado a festejar, dos dias mais marcantes da minha vida. Lembro perfeitamente dos festejos no Marquês, lembro de cada momento, de abraço que dei, com quem estive, com quem não estive. E como disse antes foi dos momentos mais marcantes da minha vida, porque foi o primeiro campeonato que ganhei. Foi muito especial."

Gostaste mais da festa na Luz ou no Marquês?

"Ao Marquês nunca tinha ido. Só tinha visto imagens e o que tinha visto era incrível. Vive-lo lá, no palco, foi inexplicável. Só quem está lá é que sente. Na Luz e a viagem até ao Marques foram também incríveis."

Costumas ver os jogos do Benfica, falar com ex-companheiros?

"Sempre que consigo, acompanho os jogos. Tanto falo quase todas as semanas com os companheiros, Temos um grupo quando estava na equipa e esse grupo ainda se mantém no Whatsapp. Falamos, brincamos uns com os outros. Tenho falado mais com o Pizzi. Há dias falei com o Pizzi, o André e o Jonas. Muito bom recordar os momentos, não tenho perdido contacto com essas pessoas que foram muito importantes para mim."

Elogios de Jonas e de Luisão

"É bom ouvir isto, ainda por cima destas lendas do clube e do futebol. Jonas que foi um pai para mim, Luisão não apanhei tanto, porque acabou a carreira na pré-época em que comecei. O Jonas tenho um carinho muito grande por ele. Os meus pais também o adoram. Dá-se super bem com os meus pais, o meu irmão. Uma pessoa que vai ficar marcada para sempre. O Luisão, apesar de não ter estado tanto com ele, também me deu palavras de incentivo e de ajuda para melhorar. Uma lenda no clube e uma pessoa muito importante."

Tens falado com o presidente [Luís Filipe Vieira] e com Bruno Lage?

"Com o presidente falei mais depois de ter saído do Benfica, no início. Com o mister tenho falado, há pouco tempo nasceu o segundo filho, fez anos agora. Dei-lhe os parabéns. Em alguns jogos, enviou mensagens no final. Mister Bruno Lage, como todos sabem, é um pai também para mim. Foi quem apostou em mim de verdade, outra das pessoas que vou recordar para sempre e ter muita afinidade", concluiu.