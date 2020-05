João Félix e a transferência do FC Porto para o Benfica: «Fui no 'pack'»

Comparado a Kaká, um dos seus maiores ídolos desde a infância, João Félix teve a oportunidade, esta quarta-feira, de poder falar, em vídeo-chamada, com o craque brasileiro, através de uma iniciativa da 'Adidas', marca que patrocina os dois atletas. Numa conversa que durou cerca de 15 minutos, o avançado do Atlético Madrid revelou como tem vivido o atual período devido à crise sanitária, recordou o motivo que o levou para o Benfica, o que mais lhe incomodou nos primeiros passos enquanto sénior sem esquecer, claro, os sonhos que o movem enquanto profissional.

"Na altura quando saiu a notícia de que o campeonato [espanhol] ia parar ainda tentei ir para Portugal, mas o Atlético não me deixou e tive de ficar cá. [Material de treino] Sim, tenho aqui um ginásio em casa, que montei há uns meses. Como conheces isto [La Finca], sabes que aqui tem mais que espaço para treinar e para correr. Melhor sítio para passar a quarentena é aqui", começou por referir o internacional português.

A mudança do FC Porto para o Benfica deveu-se, sobretudo, a um interesse das águias em Hugo Félix, irmão mais novo de João, que foi incluído na transferência.

"No início fui para o FC Porto, ainda estive lá oito anos, mas depois surgiu a história do Benfica, que também queria o meu irmão. Fui para o Benfica mais pelo meu irmão, fui no ‘pack’. Depois acabou por correr bem, já estava habituado a estar fora de casa, portanto não houve problema. [Hugo Félix] ainda está no Benfica. Na altura, eu fui para o centro de estágio deles [do Benfica] e ele ficou um ano em Viseu, numa equipa satélite do Benfica e depois foi para lá. Ainda morou comigo um ano", revelou.



Deixou de ver redes sociais

A subida dos escalões de formação para o futebol sénior é um verdadeiro desafio para todos os atletas de futebol. Para João Félix, apreciações às suas exibições nas águias era o principal motivo que o faziam perder tempo nas redes sociais.

"No início [do período na equipa A do Benfica] o que me fez mais confusão era a parte fora do futebol, fora do jogo em si. Porque dentro do campo e no balneário, todos os meus colegas no Benfica me receberam bem, acolheram-me super bem e tentaram sempre integrar-me no grupo, de forma a sentir-me o mais à vontade possível. E quanto mais à vontade estamos com eles fora [do relvado], mais confiança e à vontade estamos para jogar. Mas o que mais me afetou no início foi tudo o que era fora do futebol: os jornais, as redes sociais, coisas que eu ao início via, principalmente quando falavam bem que eu gostava de ver, mas depois quando falavam mal não gostava. Depois deixei de ver, nunca mais vi e nunca mais vou ver", apontou.





Sonhos

Quantos aos sonhos que tem como objetivo alcançar na carreira, o ex-avançado do Benfica foi perentório: "Liga dos Campeões e Bola de Ouro, claro. [Liga dos Campeões] é uma competição completamente diferente e especial", disse.

Em Espanha desde o início da presente temporada - após a transferência milionária de 126 milhões de euros -, João Félix diz que a língua falada no país não tem sido um problema à sua adaptação.

"Tive aulas de espanhol no 7.º ano, ainda apanho algumas coisas. Se falares em português, eles se quiserem percebem. O português para o espanhol não é muito diferente. Desenrasco-me. O sotaque falha, algumas palavras falha, mas comunico perfeitamente com eles", concluiu.