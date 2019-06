João Félix é o alvo: Guardiola e Solskjaer travam batalha pelo avançado do Benfica

Premier League desafia João Félix, Ronaldo aprova Sarri enquanto Barcelona apresenta novo figurino



Premier League desafia João Félix, Ronaldo aprova Sarri enquanto Barcelona apresenta novo figurino

João Félix continua a fazer correr muita tinta em Inglaterra, com os clubes de Manchester a entrar na corrida pela contratação do avançado do Benfica. Segundo escreve esta terça-feira a imprensa britânica, o jovem avançado português, de 19 anos, estará debaixo de todas as atenções no Portugal-Suíça, da final four da Liga das Nações, esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, às 19h45, naquele que poderá ser o jogo de estreia de João Félix na seleção principal.O avançado do Benfica faz parte dos convocados de Fernando Santos para a final four da Liga das nações e segundo avança o 'Mirror', tanto Manchester City como o Manchester United terão enviado 'espiões' a Portugal de forma a 'controlar' o avançado campeão nacional.O Benfica já terá rejeitado uma proposta de 80 milhões de euros do Real Madrid para assegurar João Félix, cuja cláusula está fixada em 120 milhões de euros, mostrando-se indisponível para baixar o valor do passe do craque português, mas Keylor Navas poderá ser uma peça lançada em cima da mesa para conseguir negociar Félix Já a imprensa britânica refere que os clubes de Manchester estão dispostos a bater os 120 milhões da cláusula de João Félix para garantir a contratação do português. Guardiola poderá contar com o facto de ter no seu plantel Bernardo Silva, já Solskjaer terá definido como prioridade para começar a reconstrução da sua equipa a contratação do português.