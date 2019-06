João Félix é o mais caro em Portugal

A transferência mais cara em Portugal até hoje prende-se com a saída de Hulk para o Zenit em 2012 por 60 milhões de euros, algo que João Félix está prestes a dobrar com a mudança para o Atlético Madrid. Confirmando-se a viagem em definitivo para a capital espanhola, o avançado do Benfica tornar-se-á o jogador a ser vendido pelo valor mais alto no nosso país. Olhando só para as saídas da Luz, Witsel era o mais caro até à data. O internacional belga rumou a São Petersburgo por 40 milhões de euros em 2012, valor que Ederson ‘copiou’ em 2017 ao sair para o Manchester City. Desta feita, João Félix passa também a ser o futebolista português mais caro de sempre, superando até Cristiano Ronaldo. Há um ano, a Juventus pagou 117 milhões de euros ao Real Madrid, com comissões e mecanismo de solidariedade incluídos.