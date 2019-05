João Félix e o sucedido com Sérgio Conceição: «Na altura fiquei um bocado triste»

João Félix é amigo de Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, que joga nos escalões de formação do Benfica. Chegou a passar férias com a família do treinador do FC Porto, por isso ficou magoado quando o técnico dos dragões não o cumprimentou no final do clássico."Logo no primeiro ano que vim para o Benfica, fiquei no quarto com o Rodrigo. Desde aí criei uma relação muito próxima com ele. Nas férias passadas estive lá com ele, é uma pessoa 5 estrelas", explicou, em entrevista à BTV."O que aconteceu ali aconteceu. Estava de cabeça quente, acontece. Ninguém quer perder. Era um jogo importante para a luta pelo título... Aconteceu. Na altura fiquei um bocado triste mas as coisas resolveram-se. O Rodrigo explicou-me porquê e ficou tudo bem", frisou o jovem craque dos encarnados.