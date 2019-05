João Félix é projeto colchonero

Luís Filipe Vieira já garantiu por diversas vezes que João Félix – tal como os restantes habituais titulares – só sairá mediante o pagamento da cláusula de rescisão, neste caso de 120 milhões de euros. No entanto, o assédio de mais endinheirados clubes europeus mantém-se e ainda ontem o diário espanhol ‘Marca’ deu conta de que o At. Madrid vê no miúdo um projeto à medida do técnico Diego Simeone, que pretende um substituto de Griezmann à imagem do que aconteceu com o internacional francês. Ou seja, quer poder trabalhar o jovem à sua imagem. Esta semana, vinca a mesma fonte, Jorge Mendes irá reunir-se com o conselheiro delegado dos colchoneros, Gil Marín.