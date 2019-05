João Félix e Rúben Rúben viram irmãos

João Félix e Rúben Dias aproveitaram o dia de ontem para apoiar os respetivos irmãos. O avançado viu o jogo de Hugo Félix, jogador que atua nos iniciados do Benfica e que participou nos primeiros 35 minutos da vitória (5-1) frente à Académica, em Coimbra. Já o central das águias esteve no Estádio Pina Manique, em Lisboa, a ver o irmão Ivan Dias em ação, ele que é defesa do Casa Pia, formação que ontem bateu o Sp. Espinho, por 1-0.