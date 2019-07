João Félix eleito Jovem Jogador do Ano: «É um estimulo para continuar a trabalhar forte»

João Félix, que neste mercado de transferências trocou o Benfica pelo Atlético Madrid, conquistou o prémio de Jovem Jogador do Ano, entregue esta sexta-feira na cerimónia da Liga.Wendel, do Sporting, e Éder Militão, que se transferiu do FC Porto para o Real Madrid, eram os outros jogadores que concorriam a Jovem Jogador do Ano."Estou muito contente por ter recebido esta distinção. Mas sem a ajuda da equipa, presidente, míster e adeptos não teria sido possível. Este prémio é um estimulo para daqui em diante continuar a trabalhar forte", afirmou João Félix.