João Félix em destaque na 'World Soccer'

Em bom momento no Benfica, João Félix é um dos destaques da edição do mês de março da conceituada revista norte-americana 'World Soccer'. A publicação coloca o jovem do clube da Luz, de 19 anos, como sendo um dos jogadores em evidência no último mês, recordando a sua ascensão meteórica nas últimas semanas pela mão de Bruno Lage e também o facto de ter sido destaque num dérbi com o Sporting que teve Cristiano Ronaldo na assistência.A 'World Soccer' fala também de uma proposta de 60 milhões de euros feita por um clube da Premier League em janeiro pelo seu passe e recorda ainda o passado do jovem no FC Porto, nomeadamente o facto de ter sido dispensado pelos dragões. "Uma decisão que, dado o interesse dos clubes de topo europeus, irá certamente atormentá-los", pode ler-se.Para lá de João Félix, são ainda destacados como jogadores em destaque nas últimas semanas Jorge Molina (Getafe), Jean Butez (Mouscron), Jerdy Schouten (Excelsior), Nicolo Zaniolo (Roma), Nicolas Pepe (Lille) e Davy Klaseen (Werder Bremen).Numa outra rubrica, a das estrelas dos escalões inferiores, a 'World Soccer' enaltece também Jota, da equipa B das águias. O jovem de 19 anos é o segundo nome referenciado, apenas atrás de MarcoStiepermann, do Norwich, e à frente de Gaetan Charbonnier (Brest), Ilija Nestorovski (Palermo), Ruben Castro (Las Palmas) e David Bates (Hamburgo).