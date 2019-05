João Félix embaixador de Viseu

A Câmara Municipal de Viseu emitiu um comunicado, anunciando que "pretende atribuir a João Félix a menção de Embaixador de Viseu", de onde é natural o futebolista. A autarquia elogia o trajeto do jovem benfiquista e revela que o presidente, Almeida Henriques, já o convidou para uma receção no salão nobre dos Paços do Concelho.





"Felicitamo-lo pela conquista do título, por toda a época que protagonizou e pela dimensão que a sua carreira já atingiu. É com orgulho que sabemos que a carreira de João Félix começou em Viseu", refere Almeida Henriques. Félix, de 19 anos, também é felicitado por ter sido convocado para a final four da Liga das Nações, que decorrerá em Portugal.