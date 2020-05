João Félix: «Falo ao Herrera e ao Felipe do 2-1 no Dragão e eles metem logo a viola no saco»

Antigos rivais e atualmente são companheiros de equipa no Atlético Madrid. João Félix, Hector Herrera e Felipe foram adversários no campeonato português e não esquecem o clube pelo qual torcem em Portugal: no caso do português, o Benfica, já o mexicano e o brasileiro pelo FC Porto.





Em declarações à BTV, o internacional português revelou que costuma ter boas "picardias" com os dois antigos rivais, mas que lida bem com a desvantagem numérica. Para tal, só precisa de fazer-lhes lembrar o encontro entre águias e dragões, na última temporada, no Estádio do Dragão, para Herrera e Felipe colocarem "a viola no saco".

"Apostar apostar, não, mas claro que disse que ia ser o Benfica. E há de ser sempre. Mas há sempre as 'picardias' normais. São dois contra um, mas eu aguento bem com eles. Podem atacar-me esta época, o FC Porto está em primeiro, mas eu ataco-os com a época passada, que ganhamos lá [no Estádio do Dragão] 2-1 e eles calam-se logo e metem a viola no saco."

Atlético campeão da Liga dos Campeões e Benfica em Portugal?

"Acredito, acredito. Acredito a 100 por cento que o Benfica consegue ganhar o campeonato. Tem equipa para isso, tem treinador para isso. Tem feito um bom campeonato. Tiveram aquele deslize, mas tinham feito campeonato excelente até aí. O ano passado também estávamos a 7 pontos e acabámos com mais 2. Agora estamos atrás, em segundo lugar, mas ainda faltam muitos jogos. Acredito que vão estar no Marquês novamente a festejar."

Prestação do Atlético na Liga dos Campeões

"Na Champions é preciso um pouco de sorte, mas esperamos tê-la e se ganhasse a Champions seria algo muito bom na minha vida e na minha carreira. Um dos dias mais felizes, o sonho que sempre tive desde que vejo futebol."

O sonho de um dia os dois irmãos jogarem juntos

"Sim, claro que sim. É algo que ambiciono e algo que deixaria a minha família muito feliz, dar-lhe umas assistências e ele meter a bola lá dentro", confessou Hugo Félix, ao que João acrescentou: "Sempre imaginámos. Eu a fazer assistências para ele, ele para mim. Uma coisa engraçada e que eu e a minha família gostaríamos muito."