João Félix: «Ganhar um título europeu não é fácil»

A luta do Benfica pelo estatuto de cabeça de série na Liga Europa: como está a situação de cada clube



João Félix não espera um AEK muito diferente daquele que o Benfica defrontou em Atenas já na fase de grupos da Liga dos Campeões."À partida, vão jogar como na primeira volta. Uma equipa mais ofensiva, dando-nos o controlo do jogo, que é o que gostamos de ter. É isso que vamos procurar fazer, e, no momento certo, matar o jogo", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa de antevisão ao derradeiro encontro do Grupo D, amanhã na Luz, assumindo ainda não saber se será titular no encontro.E prosseguiu, avaliando a prestação dos encarnados na Champions: "Claro que queríamos chegar o mais longe possível. Infelizmente, não conseguimos. Vamos para a Liga Europa. É bom estar numa das competições europeias. A nossa competição ideal é a Champions. Estando na Liga Europa, vamos pensar jogo a jogo e fazer a melhor prestação possível. Sermos cabeça de série? Isso nem nos passa pela cabeça. Essas questões não nos interessam. Procuramos sempre fazer o melhor dentro de campo".Sublinhando querer dar continuidade à boa fase que o Benfica está a viver - "jogamos para estar sempre numa boa fase em qualquer competição. É o que vamos procurar amanhã", disse -, João Félix não esconde o sonho de poder conquistar uma competição europeia pelo Benfica."Claro que gostava. Ganhar um título europeu não é fácil, requer muito trabalho de toda a equipa. Claro que gostaria de fazer parte desse momento", sublinhou, terminando com uma auto-avaliação ao seu trabalho na primeira temporada na equipa principal das águias."Para início, está a correr bem. Quando tenho oportunidades, tenho correspondido. Agora, é continuar a evoluir, com a ajuda dos meus colegas e do staff. Esperamos acabar a época ainda melhor".