João Félix gostou da justificação de Jorge Andrade

Na sua conta do Instagram, entretanto fechada ao público por Jorge Andrade, o ex-jogador justificou o que tinha dito sobre João Félix, pedindo "desculpa" se as suas palavras foram interpretadas no sentido de um possível incitamento à violência sobre qualquer jogador.Ora, o próprio João Félix estava atento à situação e fez um "gosto" na justificação. Andrade interpretou com agrado.Jorge Andrade explicou, no Instagram, as declarações na RTP3 desta forma: "Eu disse isto no contexto de que quando jogava fazia-me respeitar .... aos que jogavam. Longe de mim estar a dar tácticas aos adversários do Benfica para que agridam qualquer jogador. Daí peço desculpa se ficou essa ideia no ar, sendo @joaofelix79 um jogador que admiro. Abraço", pode ler-se na conta de Instagram do antigo internacional português.O Benfica não deixou cair as palavras de Jorge Andrade, que falou no já conhecido "pisão a João Félix" e deixa um alerta às equipas de arbitragem. Seguiram queixas para a RTP e para a ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), a que o nosso jornal teve acesso. Leia aqui.