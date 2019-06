João Félix já decidiu e vai jogar em Madrid na próxima época

A 'novela' João Félix parece estar a chegar ao fim. O jovem avançado, de 19 anos, escolheu o projeto do Atlético Madrid, devendo mesmo ser apresentado já na terça-feira na capital espanhola. Ao que o nosso jornal apurou, a transferência do internacional português deverá ser feita pelos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, ainda que essa questão ainda não esteja totalmente definida.Nesse sentido,sabe que Jorge Mendes se encontra por estas horas reunido com os responsáveis do Atlético Madrid a ultimar os pormenores finais, tanto no que ao valor da transferência diz respeito, mas também em relação ao salário do próprio jogador, que deverá cifrar-se entre os 6 a 7 milhões de euros.De resto, de notar que é já um dado adquirido que João Félix passará a ser a contratação mais cara da história dos colchoneros, superando os 70 milhões de euros pagos por Lemar ao Monaco no verão passado.