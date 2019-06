João Félix já está no Wanda Metropolitano

Está cada vez mais próximo o anúncio de João Félix como reforço do Atlético Madrid. Record sabe que o jovem avançado português, de 19 anos, deslocou-se esta terça-feira ao Estádio Wanda Metropolitano, onde conheceu os cantos à casa que será a sua nas próximas épocas.

Lembre-se que João Félix deverá ser transferido para os colchoneros pelos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, uma verba que o colocará como sendo a quarta transferência mais cara da história do futebol mundial, apenas atrás de Neymar, Coutinho e Mbappé. Por outro lado, Félix passará também a ser a maior venda do Benfica e também a maior compra do Atlético.