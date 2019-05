João Félix: «O Pizzi é o meu pai no plantel»

João Félix recordou na entrevista que deu à BTV alguns dos golos que marcou esta época e falou do papel que Pizzi tem desempenhado na sua integração. O jogador abordou ainda a quezília com Pepe, no clássico com o FC Porto..."Claro que gostamos de fazer o máximo de golos. Tinha a meta estabelecida de fazer 10 golos para a primeira época na equipa principal. Não estava a jogar muito e pensei que não ia chegar lá. Depois ultrapassei essa marca a dobrar.""Quero fazer mais do que a época passada. É fazer o máximo possível e que a equipa saia vitoriosa dos jogos todos.""Foi com o Sporting. Nunca se esquece. Não dormi nessa noite. Vi o golo umas 50 vezes. Ainda por cima tinha entrado, estava há 8 ou 10 minutos em campo. Fazer o golo do empate contra o Sporting, eterno rival… nem tenho palavras.""Contra o Aves a bola cai nos pés do homem certo para me passar. Tentei fazer isto e consegui.""É o básico: quadrado + X como fazemos na Playstation. Foi uma finta que usei muito, que dá sempre motivo de gozo quando o jogador adversário faz isto. É bonito de se ver. Golo mais bonito? É capaz. Com o Maritimo também foi bom.""É o instinto. Naquela situação com o Santa Clara, muitos têm o instinto de chutar logo. Foi o instinto, nasci com isso. Não só nesta situação mas como outros.""Tenho muito de melhorar ainda. Uma pessoa tem sempre coisas a melhorar até ao fim da vida. Tenho muito a aprender sendo jovem.""Sonhar não. Pensar se calhar… Fazer este drible, passe, remate. Tentar fazer isto. No dia do jogo quando chego vou descansar. Quando o jogo não corre tao bem procuro ver.""Para quem está comigo não é bom. Acabo por ter reações que não estão corretas. Quem sofre mais com isso até são os meus pais. Até respondo um pouco mal, fico sem apetite para fazer as coisas. Saio ao meu pai.""Foi frente ao Marítimo. Foi treinado. Praticamente todas as bolas paradas que temos são treinadas um dia antes. Onde a bola tem de cair, as movimentações. Treinamos sempre isso. Deram resultado e muito jeito.""O golo no Dragão. Deu-nos o empate. Foi o mais importante e acabámos por vir a ganhar naquela que foi talvez a vitoria mais importante da Liga, que nos permitiu passar para a frente. Festejo? Agora já é hábito. Sai sem eu querer. Tenho é de ter cuidado com a relva se não estiver molhada.""Com o Seferovic temos de ter boa química para as coisas resultarem bem. O Pizzi é o meu pai no plantel desde o primeiro minuto em que chegamos ao treino. Estou sempre com ele.""Atribuía ao Pizzi. O Bruno Fernandes fez uma excelente época também mas pelos golos que fez, pelas assistências e por aquilo que fez jogar a equipa. Ganhou o campeonato e merece a distinção. Aceito bem ser o melhor jovem da Liga.""O Pepe. Foi um bocadinho complicado mas ficou tudo sanado. É uma excelente pessoa. No primeiro dia que chegou à Seleção brincou com essa situação de estarmos picados no jogo. É 5 estrelas como pessoa."