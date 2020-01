João Félix: «Ouvi 'bocas' que me deixaram em baixo e fui para a casa de banho chorar»

Os três golos que marcou ao Eintracht Frankfurt pelo Benfica na época pasada, nos quartos-de-final da Liga Europa (4-2), foram tema de conversa na entrevista com João Félix emitida pelo Benfica Play no âmbito

da série intitulada 'Seixal não falha', cujo primeiro episódio foi emitido domingo. O agora avançado do Atlético Madrid conta que andava "em baixo".





"Chorei no terceiro golo, foi o libertar todo de um peso sobre mim. Dois dias antes, no balneário, ouvi 'bocas' que me deixaram em baixo e fui para a casa de banho e comecei a chorar. Ninguém soube disto e depois fiz o hat-trick, libertei tudo e nem fiz mais nada no jogo, só estava a pensar naquilo", contou Félix.Com os três golos que marcou aos alemães, João Félix tornou-se no mais jovem português de sempre a fazer um hat-trick das competições europeias, superando Eusébio.