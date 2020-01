João Félix: «Portistas não gostam de mim. Marquei-lhes na baliza grande»

João Félix é o protagonista do primeiro episódio de uma série que o Benfica vai emitir a partir deste domingo no Benfica Play intitulada 'Seixal não falha' e, num excerto já publicado, o agora jogador do Atlético Madrid recorda o golo marcado ao FC Porto na época passada (águias venceram por 2-1 o encontro da 24.ª jornada).





"Falavam muito nas redes sociais do facto de eu ter saído do FC Porto para o Benfica, os portistas não gostam de mim...", constata o avançado, recordando depois o jogo no Dragão. "Estávamos a perder por 1-0, era um jogo importante, se ganhássemos passávamos para primeiro. Fiz o empate, foi na baliza grande deles. Aquele festejo... foi pena não ter durado mais tempo porque o Rafa puxou-me para trás. Mas foi muito bom."O jovem jogador lembra também as primeiras vezes que trabalhou com a equipa principal. "Quando acaba o treino é que vês... Treinei com o Luisão, com o André Almeida, com jogadores que vejo jogar ao fim-de-semana no estádio. Depois dizer em casa que treinei com a equipa A e que fiz golo ao Júlio César... O meu pai, a minha mãe e os meus amigos não acreditam."Félix não tem dúvidas que viveu os seus melhores momentos no último ano. "Agora que já não estou lá vejo que foram dos meses mais felizes da minha vida. Dizem que é impossível trocar de clube, mas eu digo que troquei."