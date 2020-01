João Félix: «Quero voltar a deixar a minha marca no Benfica»

João Félix, jogador do At. Madrid, garante que pretende um dia voltar a equipar de águia ao peito. "Agora que estou aqui, às vezes deito-me e penso: porra, estava tão bem ali. Estava em casa, tinha uma vida excelente, os meus amigos, era mesmo perfeito. E quero voltar a deixar o meu nome marcado no Benfica", vincou o jogador, em declarações à Benfica Play.





Entrevistado em Madrid, o jovem que no início da conversa ouviu Jonas prometer-lhe uma visita, mostra-se totalmente reconhecido por tudo o que viveu na Luz. "Dizem que é impossível trocar de clube, mas digo que troquei. Sempre me trataram bem, ganharam mais um adepto para sempre, por tudo o que eles fizeram por mim. Gosto mesmo do clube e da mística. Fizeram-me muito feliz. Vou estar sempre grato por tudo. Todas estas conquistas têm uma parte deles", reforçou o jogador o internacional português, que pretende que no Benfica, a camisola 79 só volte a ser utilizada pelo irmão Hugo.Félix aproveitou também para recordar alguns dos melhores momentos que viveu no Benfica, sendo que o golo ao FC Porto foi um deles. "Foi dos mais marcantes. Tinha jogado lá, as pessoas falavam muito disso. Os portistas não gostam de mim. Estávamos a perder 1-0 e eu fiz o empate. Foi na baliza grande deles e aquele festejo foi pena não ter durado tanto tempo, mas o Rafa puxou-me para trás. Fiz golo no Dragaão, já tinha feito em Alvalade, melhor era impossível. Depois ganhámos e ficámos em primeiro", recordou.