João Félix reage ao golo de Nuno Tavares: «Seixal não falha»

Mesmo longe, João Félix não deixa de seguir o seu Benfica. Horas depois de ter arrasado diante da Juventus, o jovem do Atlético Madrid acompanhou o duelo com o P. Ferreira e, através das redes sociais, reagiu ao golo de Nuno Tavares com um comentário no qual exulta o trabalho desenvolvido no Caixa Futebol Campus.





"Seixal não falha", escreveu o jogador dos colchoneros, num comentário que já tem milhares de gostos e respostas.