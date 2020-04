João Félix recorda hat-trick na Liga Europa: «Que noite»

A UEFA partilhou este sábado um vídeo com os três golos que João Félix marcou há um ano, na Luz, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. O Benfica venceu os alemães do Eintracht Frankfurt, por 4-2, e o internacional português, agora no Atlético Madrid, tornou-se no mais jovem jogador de sempre a fazer a fazer um hat-trick na competição.





Que noite que foi https://t.co/vtCOyYUyQp — João Félix (@joaofelix70) April 11, 2020

João Félix retweetou a mensagem da UEFA e deixou uma mensagem: "Que noite foi", escreveu o jovem avançado colchonero.