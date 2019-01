João Félix: «Se não fizer nada a cláusula é tanga»

João Félix oficializou a renovação com o Benfica até 2023 em novembro, depois de ter feito a estreia pela principal equipa das águias. O criativo português, de 19 anos, sublinhou que os 120 milhões de euros que o blindam dos tubarões europeus não terão utilidade alguma, caso não mostre agora valor dentro de campo.

"É um valor um bocado alto, que traz mais responsabilidade, mas é só um número. Se eu não fizer nada bem lá dentro, isso da cláusula é tanga. Primeiro tenho de fazer alguma coisa dentro de campo, para depois a cláusula ter algum sentido", garantiu, em declarações à revista ‘Visão’, ele que foi titular nos primeiros dois jogos com Bruno Lage ao leme da equipa encarnada.

Félix passou seis épocas pela formação do FC Porto mas esclareceu que a sua saída em 2015 não partiu da estrutura azul e branca. "Não fui dispensado, foi uma decisão minha", vincou "o menino 120 milhões", o nome por que é conhecido no balneário do Benfica, que partilha com Jonas.

O camisola 79 das águias não esconde que nesta primeira temporada na principal equipa criou uma "relação especial" com o melhor marcador do último campeonato. "Foi dos primeiros a integrar-me e está sempre em contacto comigo", desvendou, contando também que, mesmo quando apenas era chamado por Rui Vitória de forma pontual aos treinos, já Jonas o interpelava com "montes de perguntas" à flor da relva.

João Félix abordou depois a pressão que nunca foi de acusar, atirando pelo meio que prefere jogar numa zona central, à imagem do que faziam Pablo Aimar ou Rui Costa. "Jogar futebol não causa pressão nenhuma. Fazemos aquilo de que gostamos e, quando assim é, não há pressão", adiantou o futebolista, que já leva cinco golos em 16 encontros oficiais e que vê agora o irmão Hugo Félix, que atua pelos iniciados do Benfica, a morar "mais perto do que nunca", já que passou a residir no Caixa Futebol Campus.