João Félix será o quarto mais caro da história

Confirmada a proposta apresentada pelo Atlético Madrid, no valor de 126 milhões de euros, João Félix está a um pequeno passo de se tornar no quarto jogador mais caro da história do futebol, apenas atrás de Neymar (222 milhões), Philippe Coutinho (145) e Kylian Mbappé (135).





O jovem avançado, de 19 anos, irá igualmente tornar-se no português mais caro da história, superando Cristiano Ronaldo (112 milhões de euros), isto para lá se protagonizar também a maior venda de sempre da Liga NOS, que até agora estava na posse de Hulk (60 milhões de euros)