João Félix sobre Vieira: «Tem-me acarinhado sempre muito e diz que me trata como um filho»

CMTV revela palavras de João Félix para Vieira no balneário durante festa do Benfica CMTV revela palavras de João Félix para Vieira no balneário durante festa do Benfica

A carregar o vídeo ...

O discurso de Luís Filipe Vieira no balneário que fez vibrar o plantel do Benfica O discurso de Luís Filipe Vieira no balneário que fez vibrar o plantel do Benfica

A carregar o vídeo ...

João Félix diz que está "feliz no Benfica" e não pensa noutro futuro que não seja "jogar à bola" e divertir-se a fazê-lo. O jogador abordou ainda, na entrevista à BTV, o papel de Bruno Lage no triunfo da equipa, a sua relação com o presidente e lembrou a primeira vez que se cruzou com Cristiano Ronaldo na Seleção."Ele não interferia nas nossas decisões, inferiria no nosso posicionamento. A partir do momento em que está correto, ia acabar por ser melhor. Jogávamos como se estivéssemos na rua. Não fazíamos o que queríamos mas completamente à-vontade. Tem muita coisa de especial. Mais do que grande treinador é um grande homem. Sempre nos passou essa ideia. Se formos grandes homens isso facilita em tudo, no futebol e na vida.""Foi tanta coisa em tantas situações que já não me lembro. Muita coisa já nem me lembro. Relação com presidente? É muito boa, deixa-me super à-vontade. Temos vindo a falar muito nestes últimos tempos. Tem-me acarinhado sempre muito e diz que me trata como um filho. É uma excelente pessoa e eu gosto muito dele também.""Nos últimos jogos estávamos sempre à espera que ele dissesse no balneário que havia prémio. Ele até veio duas vezes falar antes do jogo... No final duplicou o prémio e ficámos todos contentes.""Isso acho que o tempo dirá. Estou bem aqui, estou muito contente e adoro este clube. Adoro estes adeptos que me adoram. Quero é aproveitar o momento e jogar à bola, divertir-me e fazer o que gosto. Com o tempo as coisas acontecem naturalmente. Estou muito feliz no Benfica.""Temos condições para nos batermos na Europa, até pelos jogadores que estão a formar-se. Têm uma mentalidade muito forte. Não é fácil os miúdos assim tão novos afirmarem-se.""Tenho esse objetivo, acho que todo o jogador tem. É o objetivo máximo de um jogador em termos individuais, a Bola de Ouro.""Não sei, conforme. Muitos jogadores vão aparecer, não estamos sempre na mesma forma mas claro que gostava desse titulo.""Foi estranho. Nunca o tinha visto ao vivo, assim tão perto. Disse aos meus melhores amigos que parecia que estava no modo carreira na Playstation, parecia um boneco. Foi estranho mas foi um sonho tornado realidade no mesmo balneário. Nem me lembro do que ele me disse. Só estava a pensar que estava ao pé dele. Foi muito bom. "Cristiano, Messi, Neymar, Mbappé… todos esses que se falam. João Félix? Ainda não."Está cada vez mais perto. Não sei se será agora ou no próximo estágio. Que está próximo está."