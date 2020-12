João Ferreira e o lance do penálti: «Puxou-me no ombro e não consegui aguentar em pé»

João Ferreira, que foi titular no lado direito da defesa do Benfica no empate (2-2) em Liège, garante que o penálti que sofreu e Pizzi converteu foi bem assinalado. "Houve falta, o jogador puxou-me no ombro. Eu caí, não consegui aguentar em pé", explicou o lateral, na flash-nterview que se seguiu ao jogo, na SIC Notícias.





Esse lance acabou por selar o resultado final, na partida que marcou a estreia de João Ferreira nas competições europeias."Estou muito feliz pela estreia na Liga Europa. Ficaria mais feliz, se tivéssemos vencido. Sinto que é fruto do trabalho e de todo o apoio dos colegas. Penso que fiz um jogo competente e é dar continuidade ao trabalho", assinalou o jovem, de 19 anos, que promete continuar a trabalhar para ter mais oportunidades na primeira equipa das águias: "Tenho dado o meu máximo, tenho trabalhado, mas é algo que não depende só de mim. Darei o meu melhor, o resto será tratado por quem deve ser", rematou.